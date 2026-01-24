Minneapolis il Guardian | Ice ha arrestato una bimba di due anni e il padre

Secondo quanto riportato dal Guardian, a Minneapolis un'agenzia di ICE avrebbe arrestato una bambina di due anni e il padre. La piccola è stata temporaneamente affidata alla madre dopo il fermo, mentre il padre rimane in detenzione. La vicenda ha suscitato attenzione sulle modalità di applicazione delle politiche di immigrazione e sui diritti dei minori coinvolti in queste procedure.

Una bambina di due anni sarebbe stata arrestata assieme al padre a Minneapolis dagli agenti federali dell'immigrazione Usa (Ice). Lo riporta il "Guardian" citando gli atti del tribunale e gli avvocati della famiglia., Secondo quanto diffuso dal quotidiano i due sarebbero stati fermati e trattenuti dagli agenti lo scorso 22 gennaio, mentre rientravano a casa. In serata il giudice federale avrebbe poi ordinato il rilascio della bambina, ma i funzionari federali li avrebbero invece fatti salire entrambi su un aereo diretto a un centro di detenzione del Texas., Irina Vaynerman, uno degli avvocati della famiglia, ha raccontato al "Guardian" che gli agenti dell'immigrazione hanno successivamente rimpatriato il padre e la bambina in Minnesota. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

