Minneapolis il capo della polizia | Agente federale spara e uccide un uomo

Il capo della polizia di Minneapolis, Brian O’Hara, ha confermato che un agente federale ha sparato e ucciso un uomo nella città. L’incidente è avvenuto sabato 24 gennaio e le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto. La notizia è stata riportata dal Minnesota Star Tribune e rappresenta un ulteriore episodio di tensione tra forze dell’ordine e comunità locale.

(Adnkronos) – Un agente federale ha sparato a un uomo a Minneapolis, uccidendolo. E’ quanto ha reso noto oggi, sabato 24 gennaio, il capo della polizia Brian O’Hara, parlando con il Minnesota Star Tribune. “Ho appena parlato con la Casa Bianca dopo un’altra orribile sparatoria da parte di agenti federali questa mattina”, ha scritto il governatore del Minnesota Tim Walz su ‘X’. “Il Minnesota ne ha abbastanza. E’ disgustoso. Il presidente deve porre fine a questa operazione. Migliaia di agenti violenti e inesperti vanno tirati fuori dal Minnesota. Subito”, ha affermato. I video pubblicati sui social mostrano un gruppo di agenti che tentano di immobilizzare un uomo su un marciapiede. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Minneapolis, il capo della polizia: “Agente federale spara e uccide un uomo” Leggi anche: Minneapolis, agente federale spara a un uomo e lo uccide. Il governatore Walz: “Trump fermi raid Ice” Leggi anche: Minneapolis,agente federale uccide uomo Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Minneapolis, donna uccisa da agenti durante raid anti-migranti - 1mattina News 08/01/2026 Argomenti discussi: Minneapolis, l’atto di forza di Trump contro sindaco e governatore; Usa, ancora tensioni a Minneapolis: agente federale spara e ferisce un immigrato; Ancora proteste a Minneapolis, in una contromanifestazione anche uno dei graziati di a Capitol Hill - La ricostruzione dei vigili del fuoco; Minnesota, una polveriera pronta a esplodere. Minneapolis, agente federale spara ad un uomo. E' morto - Il governatore del Minnesota a Trump: 'Fermi subito i raid IceL'uomo colpito dagli agenti federali questa mattina è morto. Lo ha dichiarato il capo della polizia di Minneapolis, Brian O'Hara, al Minnesota Star Tribune. L'Ice ha tentato di ordinare alla polizia l ... affaritaliani.it Minneapolis, bimba di due anni fermata dall'ICE con il padre e deportata in Texas | Chi è Greg Bovino, capo della polizia di frontieraL'uomo, di nazionalità ecuadoriana, è un richiedente asilo e non era colpito da provvedimento di espulsione. I legali hanno presentato ricorso ... msn.com L’italo-americano, 55 anni, è a capo della Border Patrol che, insieme all’agenzia Ice, si è resa protagonista di azioni violente a Minneapolis e in altre grandi città statunitensi Leggi l'articolo #Immigrazione - facebook.com facebook Minneapolis, bimba di due anni fermata dall'Ice con il padre e deportata in Texas | Chi è Greg Bovino, capo della polizia di frontiera x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.