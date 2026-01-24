Minneapolis Ice spara a un uomo | terza sparatoria in città

A Minneapolis, un uomo è stato ferito in una sparatoria legata alle attività dell'ICE, che rappresenta la terza nel giro di poco tempo nella città. Il Governatore del Minnesota ha richiesto a Trump di sospendere immediatamente i raid dell'immigrazione, sottolineando la necessità di un intervento urgente in seguito all'ultima tragedia. La situazione evidenzia le crescenti tensioni tra le autorità locali e federali sulla gestione delle operazioni di controllo dell'immigrazione.

Un agente federale dell’immigrazione negli Stati Uniti (Ice) ha sparato a un uomo nel quartiere di Eat Street, nella zona sud di Minneapolis. Secondo quanto riportato da un giornalista di Bring Me The News presente sul posto, l’incidente è avvenuto fuori dal locale Glam Doll Donuts, all’incrocio tra Nicollet Avenue e 26th Street, intorno alle 9:00 del mattino. Un video girato da un giornalista del Bring Me The News a Minneapolis ha mostrato che sono stati esplosi diversi colpi e che l’agente era a breve distanza dall’uomo al momento degli spari, colpendolo apparentemente al petto. Questo episodio rappresenta la terza sparatoria che coinvolge agenti federali a Minneapolis. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

A Minneapolis, un episodio di violenza durante un controllo del traffico ha portato all'intervento di agenti federali, con un uomo ferito alla gamba.

