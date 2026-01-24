Minneapolis arrestati 100 religiosi

A Minneapolis, circa 100 membri di diverse religioni sono stati arrestati all'aeroporto durante una manifestazione contro le restrizioni sull'immigrazione. L'evento si è svolto questa mattina e ha coinvolto persone di varia provenienza religiosa, evidenziando il dissenso rispetto alle politiche migratorie in vigore nello stato del Minnesota.

9.00 Circa 100 membri religioni sono stati arrestati all'aeroporto di Minneapolis durante una manifestazione anti stretta sull'immigrazione in Minnesota. Lo denunciano gli organizzatori del sit-in. Per lo più religiosi cristiani e leader religiosi si sono radunati all'aeroporto, dove hanno sostenuto che alcuni aerei stessero deportando migranti detenuti. I manifestanti si sono inginocchiati cantando inni e recitando il Padre Nostro con temperature polari. Sono stati ammanettati e portati via dagli agenti, come mostrano i video.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Minneapolis, agenti dell'Ice uccidono donna a Minneapolis un blitz anti-migrantiA Minneapolis, durante un'operazione dell'Ice mirata a controlli migratori, si è verificato un episodio che ha portato alla morte di una donna di 37 anni.

