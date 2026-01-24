Minneapolis arrestati 100 preti | protestavano contro l’ICE e le politiche di Trump

A Minneapolis, cento membri del clero sono stati arrestati durante una manifestazione contro le politiche di immigrazione dell’ICE e dell’amministrazione Trump. Inginocchiati e in preghiera davanti agli aerei, hanno scelto di esprimere pacificamente il loro dissenso. L’evento riflette le tensioni sociali e le proteste in risposta alle restrizioni migratorie adottate in quegli anni.

All’aeroporto di Minneapolis cento membri del clero sono stati arrestati nel corso di una manifestazione contro la stretta sull’immigrazione: inginocchiati, al freddo, a pregare davanti agli aerei Non capita spesso di vedere un aeroporto trasformarsi in un luogo di preghiera. Eppure, è quello che è accaduto a Minneapolis. Infatti, tra gate e voli in partenza, lo scalo internazionale di Minneapolis–St. Paul si è ritrovato al centro di una protesta. Centinaia di preti, per lo più cristiani, si sono inginocchiati nonostante il clima gelido per cantare inni e recitare il Padre Nostro. I religiosi si sono radunati per denunciare le politiche migratorie dell’amministrazione Trump in Minnesota, convinti che alcuni aerei in partenza stessero deportando migranti detenuti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

“Via l’Ice dalle città”: maxi corteo a Minneapolis contro l’Ice, migliaia di persone invadono le strade – VideoA Minneapolis, migliaia di persone hanno partecipato a un corteo pacifico contro le operazioni dell’Ice, nonostante le temperature rigide.

Minneapolis, in migliaia protestano contro Trump e l'IceA Minneapolis, numerose persone si sono riunite per esprimere il proprio dissenso contro le politiche dell’amministrazione Trump e le azioni della ICE.

Argomenti discussi: Minneapolis in sciopero: L’Ice deve andare via. Arrestati cento religiosi.

Usa, cento membri del clero arrestati all'aeroporto di MinneapolisIl portavoce della Metropolitan Airports Commission, Jeff Lea, ha dichiarato che i manifestanti sono stati arrestati all'esterno del terminal principale perché hanno superato i limiti del permesso ... tg24.sky.it

Minneapolis in sciopero: «L’Ice deve andare via». Arrestati 100 religiosi ilsole24ore.com/art/minneapoli… x.com

Pregavano, sono stati arrestati Circa 100 religiosi sono finiti in manette all’aeroporto di Minneapolis mentre recitavano il Padre Nostro e cantavano inni, durante una protesta pacifica contro le deportazioni dei migranti. In ginocchio, al freddo, davanti agli - facebook.com facebook