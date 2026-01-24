Minneapolis agenti dell’ICE sparano e uccidono un altro uomo Il governatore Walz | Ora basta Trump li fermi! – Il video

A Minneapolis, nuovi interventi delle forze dell’ICE hanno portato alla morte di un uomo. Il governatore Walz ha chiesto un intervento da parte dell’amministrazione Trump, evidenziando la tensione crescente sui controlli migratori negli Stati Uniti. La vicenda si inserisce in un contesto di discussioni sul ruolo e le azioni delle agenzie federali nell’applicazione delle politiche migratorie.

Gli agenti dell’ ICE, il corpo inviato da Donald Trump a setacciare migranti irregolari nelle città degli Usa, hanno ucciso un’altra persona a Minneapolis. Si tratta questa volta di un uomo, la cui identità al momento non è nota. Un video diffuso sui social e la testimonianza di un giornalista della testata Usa Bring Me The News forniscono una ricostruzione compatibile: attorno alle 9 del mattino di sabato, ora locale, una squadra di agenti federali ha ingaggiato una colluttazione per fermare l’uomo nel quartiere di Eat Street. Dopo averlo colpito a più riprese anche mentre si trovava già a terra, forse anche col calcio di una pistola, uno degli agenti gli ha sparato da pochi passi, colpendolo al torace.🔗 Leggi su Open.online

Minneapolis, agente federale spara a un uomo e lo uccide. Il governatore Walz: “Trump fermi raid Ice”Un agente federale ha sparato e ucciso un uomo a Minneapolis, secondo quanto comunicato dal governatore del Minnesota, Tim Walz.

Usa, gli agenti dell’Ice sparano e uccidono una donna a Minneapolis. Trump: «Legittima difesa, voleva investirli». L’ira dei Democratici – Il videoAgenti dell’Ice hanno aperto il fuoco a Minneapolis durante un’operazione contro migranti illegali, causando la morte di una donna.

Argomenti discussi: Minneapolis: la resistenza quartiere per quartiere contro i raid dell’ICE, la polizia privata di Trump; Agente dell’ICE spara di nuovo a Minneapolis; Seconda sparatoria dell'Ice a Minneapolis: scontri con i manifestanti; La battaglia di Minneapolis: in città 3.000 agenti dell'Ice, Trump minaccia di schierare anche l'esercito.

