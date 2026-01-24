minneapolis agente ice uccide un uomo esplode la protesta

A Minneapolis, un agente dell’Ice ha ucciso un uomo, scatenando proteste nella città. La notizia è stata confermata dal governatore del Minnesota, Tim Walz, che ha commentato l’evento su X, evidenziando la gravità della situazione e le ripercussioni sulla comunità locale. La vicenda si inserisce in un contesto di crescente tensione legata alle azioni delle forze federali e alle risposte della popolazione.

Minneapolis, 24 gennaio 2026 – Ancora un'altra vittima dell'Ice a Minneapolis. A darne notizia è il governatore del Minnesota, Tim Walz, che su X ha scritto: "Ho appena parlato con la Casa Bianca dopo un'altra orribile sparatoria da parte di agenti federali questa mattina". " Il Minnesota ne ha abbastanza – ha proseguito Walz –. È disgustoso. Il presidente deve porre fine a questa operazione. Migliaia di agenti violenti e inesperti vanno tirati fuori dal Minnesota. Subito". Gregory Bovino, il volto senza pietà della lotta anti-immigrati Usa che arresta anche i bambini Momenti di tensione sono scoppiati intanto in città. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Minneapolis, l'Ice uccide la 37enne Renee Nicole Good con tre colpi alla testa: esplode la protesta negli Usa

Minneapolis, agente federale spara a un uomo e lo uccide. Il governatore Walz: "Trump fermi raid Ice"

