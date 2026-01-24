A Minneapolis, un uomo di 37 anni è stato ucciso da agenti federali durante un’operazione legata alle politiche di immigrazione dell’amministrazione Trump. Il fatto, avvenuto nel contesto delle azioni di repressione, è stato documentato da un video che ha attirato l’attenzione pubblica e mediatica. Di seguito i dettagli e le dichiarazioni ufficiali sulla vicenda.

Secondo quanto riportato da un documento ospedaliero ottenuto dall’Associated Press, agenti federali hanno ucciso a colpi di arma da fuoco un uomo di 37 anni a Minneapolis nel contesto della repressione dell’immigrazione da parte dell’amministrazione Trump. Il governatore democratico di Minneapolis Tim Walz ha dichiarato in un post sui social media di essersi messo in contatto con la Casa Bianca dopo la sparatoria. Ha invitato il presidente Donald Trump a porre fine alla repressione nel suo Stato. La portavoce della Sicurezza Interna Tricia McLaughlin ha dichiarato che la persona aveva un’arma da fuoco con due caricatori. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Minneapolis, agente federale uccide un uomo: il video della sparatoria

Minneapolis, il capo della polizia: “Agente federale spara e uccide un uomo”Il capo della polizia di Minneapolis, Brian O’Hara, ha confermato che un agente federale ha sparato e ucciso un uomo nella città.

Minneapolis,agente federale uccide uomoOggi a Minneapolis, un uomo è stato ucciso da un agente federale a Eat Street, nel quartiere di South Minneapolis.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

A Minneapolis un agente federale uccide un uomo: “Colpito al petto da distanza ravvicinata”

Argomenti discussi: L’agente dell’ICE che ha sparato a una donna a Minneapolis sarà processato?; Usa, ancora tensioni a Minneapolis: agente federale spara e ferisce un immigrato; Ancora proteste a Minneapolis, in una contromanifestazione anche uno dei graziati di a Capitol Hill - La ricostruzione dei vigili del fuoco; Nessuna indagine sulla morte di Good il Dipartimento di Giustizia chiude il caso.

Minneapolis, agente federale spara a un uomo e lo uccide. Il ministero degli Interni Usa: «Era armato con una pistola»Aveva 51 anni l'uomo l'ucciso oggi a Minneapolis da un agente federale dell'Ice. Lo riporta l'emittente Cbs News citando la cartella clinica dell'ospedale ottenuta dall'Ap. Al momento la vittima non è ... ilmattino.it

Un agente federale spara e uccide un uomo a Minneapolis. 'Colpito al petto'Scatta la protesta. Era un residente bianco e americano di 37 anni. Il governatore del Minnesota a Trump: 'Fermi subito i raid' (ANSA) ... ansa.it

Un agente federale uccide un uomo a Minneapolis. Walz attacca la Casa Bianca, scontri tra manifestanti e forze federali dopo la sparatoria. - facebook.com facebook

Un agente federale ha aperto il fuoco su un uomo nel quartiere di Eat Street, a sud di Minneapolis. Nelle immagini pubblicate sui social media si vedono agenti circondare e percuotere un uomo all'angolo tra Nicollet Avenue e 26th Street. Poi vengono sparati x.com