Milo Infante furioso per la battuta choc del magistrato | Il coltello? Lo uso per uccidere mia moglie Gelo in studio video

Durante una trasmissione televisiva, Milo Infante si è mostrato indignato per la battuta shock di un magistrato, che ha commentato il coltello come strumento di omicidio. Un episodio che ha suscitato reazioni di sconcerto, sottolineando l’importanza di mantenere rispetto e sensibilità nel trattare temi così delicati. La vicenda evidenzia come anche nel contesto giudiziario siano fondamentali limiti di decenza e rispetto per le vittime.

C’è un limite che nemmeno la presunta “superiorità” di certa magistratura può permettersi di valicare, ed è quello del buongusto e del rispetto per le vittime. Un limite che Antonio Tanga, sostituto procuratore generale presso la Corte d’appello di Milano e ospite fisso di Ore 14, ha clamorosamente infranto durante l’ultima puntata del talk di Rai2 condotto da Milo Infante. La sua improvvida sortita – una battuta choc – durante la puntata del 23 gennaio, dedicata al femminicidio di Federica Torzullo, ha lasciato a bocca aperta i telespettatori di Raidue. E mandato su tutte le furie il conduttore che lo ha prontamente bloccato e redarguito in diretta tv. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Milo Infante furioso per la battuta choc del magistrato: «Il coltello? Lo uso per uccidere mia moglie». Gelo in studio (video) Milo Infante furioso con Antonio Tanga a Ore 14, battuta choc sul coltello in cucina "per uccidere mia moglie"Durante la trasmissione delle 14, Antonio Tanga ha fatto una battuta discutibile sul coltello, citando un gesto estremo in relazione al femminicidio di Federica Torzullo. “Un coltello per uccidere mia moglie”. Milo Infante scioccato a Ore 14. Il gelo in studioDurante la puntata di Ore 14 del 23 gennaio, lo studio di Rai2 ha ospitato un momento di grande tensione, con un intervento che ha suscitato sconcerto tra i presenti. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Milo Infante furioso con Antonio Tanga a Ore 14, battuta choc sul coltello in cucina per uccidere mia moglie; A Ore 14 Milo Infante durissimo col dottor Tanga dopo una battuta fuori luogo: qui no; Milo Infante furioso con Antonio Tanga a Ore 14 battuta choc sul coltello in cucina per uccidere mia moglie; Ore 14, battuta shock: Ho un coltello in casa per uccidere mia moglie, Infante furioso | VIDEO. Ore 14, Milo Infante furioso: la battuta infelice di Antonio Tanga sul coltello da cucina: «Lo uso per uccidere mia moglie»Tensione negli studi di Ore 14 dopo che il sostituto procuratore Antonio Tanga ha risposto a una domanda del conduttore Milo Infante con ... msn.com Milo Infante furioso con Antonio Tanga a Ore 14, battuta choc sul coltello in cucina per uccidere mia moglieBattuta di Antonio Tanga a Ore 14 sul coltello per uccidere mia moglie, mentre si parla del femminicidio di Federica Torzullo: Milo Infante furioso ... virgilio.it La Stampa. . Momenti di sbalordimento e tensione in studio in Rai sul caso del femminicidio di Federica Torzullo, uccisa ad Anguillara dal marito Claudio Carlomagno. Il conduttore Milo Infante chiede a uno degli ospiti del talk "Ore 14" se ha un coltello bilama - facebook.com facebook Momenti di sbalordimento e tensione in studio in Rai sul caso del femminicidio di Federica Torzullo, uccisa ad Anguillara dal marito Claudio Carlomagno. Il conduttore Milo Infante chiede a uno degli ospiti del talk "Ore 14" se ha un coltello bilama in casa e per x.com

