Mille sinti per l’addio ad Adamo Massa ma niente funerale pubblico

Circa mille persone hanno partecipato a Nichelino (Torino) ai funerali di Adamo Massa, il giovane di 37 anni di origine sinti ucciso durante una rapina a Lonate Pozzolo. La cerimonia si è svolta in forma privata, senza un funerale pubblico. Massa è stato ricordato da familiari e amici, mentre le indagini sulla morte continuano a chiarire le circostanze dell’accaduto.

Circa mille persone sono arrivate da tutta Italia a Nichelino (Torino) per i funerali di Adamo Massa, l'uomo di 37 anni di origine sinti colpito a morte l'11 gennaio durante una rapina in una villetta a Lonate Pozzolo (Varese) dal padrone di casa (gli investigatori ritengono che si sia difeso) e poi abbandonato dai suoi complici davanti all'ospedale di Magenta (Milano). Massa viveva nel campo di corso Unione Sovietica, alla periferia di Torino, e aveva precedenti per furti e truffe. Aveva una moglie e tre figli. Secondo le intenzioni, si sarebbe dovuto svolgere un corteo funebre da Collegno (dove si trova la casa funeraria) a Nichelino, poi una celebrazione all'interno del campo nomadi e infine una funzione in chiesa.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Le migliaia di sinti in arrivo per il funerale di Adamo Massa: «Chiediamo solo umanità»Migliaia di sinti si preparano a partecipare al funerale di Adamo Massa, il 37enne vittima di una rapina a Lonate Pozzolo.

Adamo Massa ucciso da Jonathan Rivolta durante una rapina, ma i sinti smentiscono la legittima difesaDurante una rapina, Adamo Massa è stato ucciso da Jonathan Rivolta.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Mille sinti da tutta Italia al funerale del rapinatore. Il questore: no, esequie private; Rapinatore morto nel Varesotto, in 200 si presentano all'ospedale di Magenta e scardinano la porta. La madre: Me l'hanno ucciso; Ladro ucciso durante una rapina a Lonate Pozzolo, cosa sappiamo; Le Iene: VIVIANI: Nel campo sinti del ladro ucciso Video.

Mille sinti per l’addio ad Adamo Massa, ma niente funerale pubblicoLa polemica: Decisione razzista. I funerali del rapinatore rimasto ucciso durante un colpo in una villa di Lonate Pozzolo e lasciato davanti all'ospedale di Magenta si sono svolti in forma privata a ... milanotoday.it

Esequie in forma privata come stabilito dal questore di #Torino per il rapinatore ucciso a #LonatePozzolo. L’associazione italiana Rom e Sinti amareggiata per la limitazione - facebook.com facebook