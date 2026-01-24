Militare ' casertano' esposto a sostanze cancerogene durante il servizio | assegno vitalizio per il figlio
La Corte d’Appello di Palermo ha riconosciuto il diritto di Fabio Barone, figlio di un militare casertano esposto a sostanze cancerogene durante il servizio, a un assegno vitalizio. La decisione conferma la tutela per gli orfani delle vittime del dovere, anche senza il requisito del carico fiscale, rafforzando il riconoscimento dei diritti di chi ha subito danni in servizio.
La Corte d’Appello di Palermo ha accolto l’appello di Fabio Barone, figlio del militare casertano Biagio Barone, riconoscendo finalmente il diritto ai benefici previsti dalla legge per gli orfani delle vittime del dovere, anche in assenza del requisito del carico fiscale. La sentenza segna una.🔗 Leggi su Casertanews.it
