mileto calabria commercialista uccide la moglie

A Mileto, in Calabria, si è verificato un nuovo episodio di femminicidio: un uomo di 63 anni ha tragicamente ucciso la propria moglie. Questo episodio si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la violenza di genere, evidenziando la necessità di interventi e sensibilizzazione per prevenire simili tragedie.

A Mileto un altro femminicidio. Non si ferma la spirale di odio che travolge mortalmente le donne. Tra gli ultimi episodi registriamo il dramma consumatosi in Calabria dove un commercialista 63enne ha ucciso la moglie. A Mileto l’ennesima tragedia. Tragedia familiare in Calabria. Un commercialista di 63 anni, Pasquale Calzone, ha ucciso la moglie, Assunta Currà, di 55, con alcuni colpi di pistola. Si è poi tolto la vita con la stessa arma. E’ accaduto a Mileto, in provincia di Vibo Valentia. Currà, che era un appassionato di armi, ha ucciso la moglie con la pistola che deteneva legalmente. Entrambi sono deceduti sul colpo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

