Mile&Mike chi è il portiere più forte del campionato? I dati dicono che

Mile&Mike analizza la prestazione dei portieri nel campionato italiano. I dati mostrano come Roma e Milan abbiano evitato complessivamente 15 gol durante la sfida, sottolineando l'importanza delle parate decisive. Con queste statistiche, si può riflettere su chi sia il portiere più forte attualmente in Serie A, considerando costanza e rendimento tra i pali.

Alle elezioni per il miglior portiere si vota solo per due partiti, come negli Stati Uniti. Mile Svilar e Mike Maignan quest'anno sono stati così superiore alla concorrenza che, per scegliere i guanti migliori del campionato, si fatica a uscire dai loro due nomi. Sommer sta vivendo una brutta stagione, Di Gregorio non esalta gli juventini, Provedel ha vissuto momenti migliori. Per azzardare un nome alternativo bisognerebbe chiamare in causa Milinkovic (buona stagione, tre rigori parati tra A e Champions ma non al 100% convincente), Butez (super campionato ma sotto al livello dei top per qualità), Carnesecchi e Caprile (sempre bravi) o addirittura Falcone, che para molto ma ha subito 29 gol. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

