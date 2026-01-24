Milano Piantedosi | Far male alla città? Sala svia discussione

Il ministro Piantedosi commenta le recenti tensioni con il sindaco Sala, sottolineando la sua sorpresa e dispiacere per l’andamento della discussione. Ricorda anche il rapporto di collaborazione tra le istituzioni, evidenziando come siano fondamentali il dialogo e la cooperazione per il bene della città di Milano. La vicenda riflette le sfide di un rapporto istituzionale complesso, che richiede dialogo e rispetto reciproco.

"Mi stupisce un po' devo dire mi dispiace, perché il sindaco Sala era stato in altre circostanze testimone sincero anche di quella che è la collaborazione che avevamo avviato. Ora, si può sempre discutere di tutto, anche criticare, ma direi che addirittura ci sia un'intenzione di fare male alla città l'ho trovata un modo da parte del sindaco per sviare la discussione su altri argomenti che gli stanno più a cuore". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a margine del Forum internazionale del Turismo, in merito alle affermazioni del primo cittadino di Milano, Giuseppe Sala, secondo cui ci sarebbe una "intenzione di voler far male alla città".

