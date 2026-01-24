Milano muore in un incidente l’ex bodyguard di Alberto Genovese | schianto all’alba in corso Sempione

Alle prime ore del 24 gennaio, un incidente stradale si è verificato in corso Sempione a Milano, causando la morte di Simone Bonino, ex bodyguard di Alberto Genovese. L’incidente si è verificato alle 5.30 del mattino, trasformando l’area in un luogo di danni e interventi di emergenza. Questa vicenda ha suscitato attenzione sulla sicurezza stradale e sulle circostanze dell’accaduto.

Chi era Simone Bonino, morto nello schianto all’alba a Milano. Alle 5.30 del mattino del 24 gennaio, quando Milano si muove ancora a bassa voce, corso Sempione si è trasformato in uno scenario di lamiere, semafori abbattuti e sirene. A perdere la vita è stato Simone Bonino, 45 anni, un uomo che il grande pubblico non conosceva ma che, negli ambienti giudiziari e investigativi, aveva un nome preciso: ex guardia del corpo di Alberto Genovese. Bonino viaggiava a bordo di una BMW quando, all’altezza dell’incrocio tra corso Sempione ed Emanuele Filiberto, l’auto si è scontrata con un mezzo dell’Amsa, l’azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti a Milano. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Un incidente mortale si è verificato in corso Sempione a Milano, coinvolgendo tre veicoli all'incrocio con via Emanuele Filiberto.

Simone Bonino, 45 anni, ex guardia del corpo di Alberto Genovese, è morto questa mattina in un incidente stradale in corso Sempione a Milano.

