Milano migliaia in corteo a sostegno dei manifestanti iraniani

A Milano si è svolto un corteo di circa 4.000 persone, secondo le stime delle forze dell’ordine, in solidarietà con i manifestanti iraniani. La manifestazione ha visto partecipanti che hanno espresso il loro sostegno alle proteste in corso in Iran, mantenendo un atteggiamento pacato e rispettoso. L’evento si inserisce nel quadro delle iniziative di solidarietà internazionale verso le richieste di libertà e diritti civili nel paese mediorientale.

Centinaia di persone, secondo le forze dell'ordine circa 4mila, sfilano in corteo a Milano a sostegno dei manifestanti scesi in piazza in Iran nelle scorse settimane. Il corteo è partito da Porta Venezia per dirigersi verso piazza della Scala, con moltissime bandiere dell'Iran preislamico.

