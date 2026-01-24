A Milano, circa 4.000 persone hanno partecipato a una manifestazione organizzata dall'associazione Italia-Iran, esprimendo il proprio dissenso nei confronti della Repubblica islamica. L'evento, svoltosi il 24 gennaio 2026, ha coinvolto cittadini e attivisti che hanno ricordato le vittime e chiesto un cambiamento nelle politiche del governo iraniano. La manifestazione si è svolta in un clima di rispetto e volontà di dialogo.

Milano, 24 gennaio 2026 – Almeno 4mila persone – secondo le forze dell’ordine – hanno partecipato questo pomeriggio alla manifestazione organizzata dall'associazione Italia-Iran contro la Repubblica islamica. Il corteo ha sfilato da porta Venezia, fino a piazza della Scala. Numerose le bandiere iraniane con il sole e il leone (antico simbolo nazionale) sono state sventolate in piazza, accanto a quelle di Usa e Israele. “Trump intervieni ora”, "il tempo di agire è adesso” le richieste di un intervento degli Stati Uniti scritte sui manifesti esibiti dai manifestanti, che hanno a più riprese inneggiatoa Reza Ciro Pahlavi, figlio dell'ultimo shah deposto nel 1979. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, in 4mila sfilano per l'Iran: “No alla Repubblica islamica, uccise migliaia di persone”

Iran, presidio a Milano davanti consolato per protestare contro la Repubblica islamicaOggi a Milano, davanti al consolato iraniano, si è svolta una manifestazione con diverse centinaia di partecipanti.

Iran, presidio a Milano davanti al consolato per protestare contro la Repubblica islamica: “Meloni lo chiuda”Oggi a Milano si è svolta una manifestazione davanti al consolato iraniano, con la partecipazione di diverse centinaia di persone.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Milano, in 4mila sfilano per l'Iran: No alla Repubblica islamica, uccise migliaia di personeIl corteo è partito da Porta Venezia e ha raggiunto piazza della Scala. I manifestanti sventolavano bandiere con il sole e il leone (antico simbolo nazionale), accanto a quelle di Usa e Israele ... ilgiorno.it

Milano, in quattromila sfilano per l'Iran. «La Repubblica islamica ha ucciso migliaia di persone. Il mondo non resti in silenzio»Il corteo è partito da Porta Venezia e ha raggiunto piazza della Scala. I manifestanti sventolavano le bandiere dell'Iran preislamico. La richiesta alla premier Meloni di chiudere il consolato ... milano.corriere.it

I canoni di locazione rallentano. Il centro continua ad avere tariffe proibitive (oltre 4mila euro per un trilocale in Brera), ma nelle stesse aree tra un quartiere e l'altro ci sono differenze significative. E si possono spuntare ottimi prezzi. Ecco qui i costi zona per zo - facebook.com facebook