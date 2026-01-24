Il 6 febbraio, a Milano, le scuole nella zona della circonvallazione saranno chiuse in vista delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. La decisione è stata presa dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che ha ritenuto necessario adottare misure di sicurezza per l’evento. Majorino ha commentato la scelta, ritenendola sbagliata. La chiusura temporanea delle scuole è una misura di precauzione in un periodo di grande fermento per la città.

Milano, 24 gennaio 2026 – La decisione risale a tre giorni fa: in vista dell'inaugurazione delle Olimpiadi e paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, venerdì 6 febbraio, il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ha valutato la necessità di alcuni interventi necessari alla sicurezza, appunto. In sintesi: divieti di sorvolo, zone rosse e scuole chiuse. Le scuole chiuse: dove? . Quest’ultimo punto è forse passato un po’ in sordina. Di certo le famiglie non sono state ancora informate. Ma la decisione è di quelle che impatta e non poco: la chiusura riguarda infatti tutte le scuole (di ogni ordine e grado) che si trovano all’interno dell’anello cittadino corrispondente alla circonvallazione esterna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, il 6 febbraio scuole chiuse a Milano nella cerchia della circonvallazione. Majorino: “Decisione sbagliata”

A Milano arriva la torcia olimpica: il 6 febbraio scuole chiuse dentro la circonvallazioneIl 6 febbraio, in occasione dell’arrivo della torcia olimpica a Milano, le scuole situate all’interno della circonvallazione resteranno chiuse.

Leggi anche: "Terrazza sentimento": un trip nella Milano sbagliata

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: A Milano arriva la torcia olimpica: il 6 febbraio scuole chiuse dentro la circonvallazione; Zone rosse a Milano per i Giochi invernali, venerdì 6 febbraio sfila la torcia olimpica: scuole chiuse dentro la circonvallazione esterna; Olimpiadi, scuole chiuse a Milano il 6 febbraio per il passaggio della fiamma; Molte scuole di Milano saranno chiuse per il passaggio della fiamma olimpica.

Scuole chiuse il 6 febbraio a Milano e zone rosse per i Giochi Invernali 2026Misure di sicurezza e limitazioni per l’apertura di Milano-Cortina Il Comune di Milano ha stabilito una serie di misure straordinarie in vista della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici e Paralim ... milanolife.it

Molte scuole di Milano saranno chiuse per il passaggio della fiamma olimpicaLa decisione del comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico: il 6 febbraio le scuole all'interno della circonvallazione esterna saranno chiuse. Smart working consigliato per gli uffici pubblici ... milanotoday.it

La Provincia Unica TV. . Dal 6 al 22 febbraio sulla linea che collega Milano con la Valtellina circolerà un numero significativo di RegioExpress: ben più del doppio dei treni diretti attualmente programmati - facebook.com facebook