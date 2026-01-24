Milano e la partita di Nba Europe | le carte del Milan e quelle dell' Olimpia

Da gazzetta.it 24 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Londra, durante il meeting convocato da Silver sulla nuova lega di basket europeo, Milano si è distinta come l’unica città con due rappresentanti: il Milan e l’Olimpia. Questa presenza sottolinea il ruolo importante della città nel panorama sportivo internazionale e il legame tra il calcio e il basket nel contesto milanese. La partecipazione di entrambe le società evidenzia l’interesse e l’impegno di Milano nel futuro del basket europeo.

La partita è aperta. Milan e Olimpia vogliono la stessa cosa: la franchigia che l'NBA porterà a Milano nella sua nuova lega in Europa. Partirà nell'autunno del prossimo anno, lunedì a Londra nel meeting che ne ha svelato i dettagli Milan e Olimpia erano le uniche squadre in sala della stessa città. Hanno ascoltato Adam Silver e FIBA parlare di un progetto dal potenziale illimitato, rivoluzionario ben oltre basket. Chi delle due avrà la gestione della franchigia? O proveranno a farlo insieme?  Fonti vicine alla situazione hanno spiegato alla Gazzetta che NBA e FIBA, in questa fase, sono concentrate nel parlare con ogni squadra interessata e fornirle tutte le informazioni possibili per decidere se e come entrare nel progetto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

milano e la partita di nba europe le carte del milan e quelle dell olimpia

© Gazzetta.it - Milano e la partita di Nba Europe: le carte del Milan e quelle dell'Olimpia

Il progetto Nba Europe e il futuro dell’Olimpia Milano: verso l’integrazione con Milan e Inter?Il futuro dell’Olimpia Milano potrebbe essere sempre più collegato alla NBA, con ipotesi di integrazione con Milan e Inter.

Nba Europe, incontro a Londra con un segnale forte: Milan e Olimpia ci saranno, l'Inter noNelle prossime ore a Londra si terrà un’importante riunione per la creazione di una nuova lega di basket in Europa.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Oggi le metro a Milano chiudono più tardi per la partita di Champions League Inter Arsenal; Milano cade ancora nel finale: vince lo Zalgiris; Immobiliare 2026: Milano e Roma restano centrali, ma il mercato premia le strategie; La Numia Vero Volley Milano sfida Monviso nel Saturday Night match del Pala Bus Company.

milano e la partitaOlimpia Milano-Zalgiris, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming liveNon perdere Olimpia Milano-Zalgiris: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live ... msn.com

milano e la partitaDIRETTA/ Milano Stella Rossa (risultato finale 96-104): ribaltone serbo! (15 gennaio 2026)Diretta Milano Stella Rossa streaming video tv: dopo le due vittorie della scorsa settimana, l'Olimpia cerca un altro successo in Eurolega. ilsussidiario.net

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.