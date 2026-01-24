Milano e la partita di Nba Europe | le carte del Milan e quelle dell' Olimpia

A Londra, durante il meeting convocato da Silver sulla nuova lega di basket europeo, Milano si è distinta come l’unica città con due rappresentanti: il Milan e l’Olimpia. Questa presenza sottolinea il ruolo importante della città nel panorama sportivo internazionale e il legame tra il calcio e il basket nel contesto milanese. La partecipazione di entrambe le società evidenzia l’interesse e l’impegno di Milano nel futuro del basket europeo.

La partita è aperta. Milan e Olimpia vogliono la stessa cosa: la franchigia che l'NBA porterà a Milano nella sua nuova lega in Europa. Partirà nell'autunno del prossimo anno, lunedì a Londra nel meeting che ne ha svelato i dettagli Milan e Olimpia erano le uniche squadre in sala della stessa città. Hanno ascoltato Adam Silver e FIBA parlare di un progetto dal potenziale illimitato, rivoluzionario ben oltre basket. Chi delle due avrà la gestione della franchigia? O proveranno a farlo insieme? Fonti vicine alla situazione hanno spiegato alla Gazzetta che NBA e FIBA, in questa fase, sono concentrate nel parlare con ogni squadra interessata e fornirle tutte le informazioni possibili per decidere se e come entrare nel progetto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

