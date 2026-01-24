Milano-Cortina | Zanella ' per Piantedosi Ice benvenuta venga in Parlamento a riferire'

Il dibattito sulla presenza delle forze dell'Ice in Italia continua a suscitare attenzione e preoccupazioni, con alcune dichiarazioni che evidenziano il tema della sicurezza e delle politiche di gestione dell’immigrazione. In questo contesto, le parole di Zanella invitano il ministro Piantedosi a un confronto più diretto in Parlamento, sottolineando l’importanza di un dibattito trasparente e informato sulle decisioni riguardanti la presenza delle forze di sicurezza straniere sul nostro territorio.

Roma, 24 gen (Adnkronos) - "Speravamo in una smentita, il ministro Piantedosi invece non è né sorpreso né inorridito all'idea che i muscolari uomini dell'Ice possano mettere i piedi sul nostro territorio. In sostanza per il ministro quegli agenti sono i benvenuti, gli basta pensare di avere un coordinamento formale della sicurezza. Venga in Parlamento a riferire tutto questo". Così la Capogruppo di AVS alla Camera Luana Zanella.

