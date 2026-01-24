Milano camion dei rifiuti contro auto | morto Simone Bonino ex guardia del corpo di Alberto Genovese

Il 24 gennaio a Milano si è verificato un incidente d’auto che ha coinvolto un camion dei rifiuti e un veicolo privato, provocando la morte di Simone Bonino, ex guardia del corpo di Alberto Genovese. L’incidente è sotto indagine e le autorità stanno ricostruendo le dinamiche dell’accaduto.

Simone Bonino, ex bodyguard dell’imprenditore Alberto Genovese, è morto in un incidente d’auto nella mattina del 24 gennaio a Milano. L’impatto è avvenuto all’alba: il 45enne stava viaggiando su Corso Sempione quando la sua Bmw ha avuto uno scontro a catena provocato da un mezzo dell’ Amsa, l’azienda che si occupa della raccolta di rifiuti in città. A causare l’incidente è stata una precedenza mancata: giunto all’altezza dell’incrocio con via Emanuele Filiberto, il veicolo dell’uomo è stato investito lateralmente dal camion dei rifiuti. Dopo l’impatto, l’auto ha colpito un semaforo, abbattuto dei pali di segnaletica verticale ed è finita addosso a una vettura che proveniva dall’altro senso: il guidatore, emiratino, è rimasto illeso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

