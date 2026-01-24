Milan Tomori vicino a un traguardo significativo | può arrivare con la Roma

Fikayo Tomori si appresta a raggiungere un traguardo importante con il Milan. La partita contro la Roma potrebbe rappresentare la sua 200ª presenza con la maglia rossonera, un risultato significativo nel suo percorso con il club. Un traguardo che testimonia l'importanza e la continuità del difensore britannico nella squadra milanese.

Ieri è ufficialmente cominciata la 22^ giornata di Serie A, con l'anticipo del venerdì che vede impegnate l'Inter di Christian Chivu contro il Pisa di Alberto Gilardino. Match vitale per i nerazzurri per due motivi. Con la vittoria possono lasciarsi alle spalle la delusione della Champions League, ma soprattutto possono allungare sulle rivali per lo Scudetto che saranno impegnate in due match molto complicati. Il Napoli a Torino contro la Juventus, mentre il Milan all'Olimpico contro la Roma di Gian Piero Gasperini. LEGGI ANCHE: Verso Roma-Milan, probabili formazioni: Nkunku e Leao in attacco. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

