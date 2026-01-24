Milan spunta anche Okoli per la difesa | la formula dell’affare

Il Milan valuta l'inserimento di Caleb Okoli nella propria rosa in vista della seconda metà della stagione. Il difensore, recentemente accostato ai rossoneri, rappresenta una possibile soluzione per rafforzare la linea difensiva. La trattativa è in fase di valutazione e potrebbero emergere sviluppi nei prossimi giorni. Si tratta di un'ipotesi concreta nell’ambito delle strategie di mercato del club meneghino.

Nome nuovo per il Milan in vista della seconda parte di stagione con Caleb Okoli che è diventato un nome nuovo per la difesa rossonera. Okoli è finito nel mirino del Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it Massimiliano Allegri ha chiesto alla propria dirigenza l’acquisto di un nuovo difensore per completare il reparto arretrato considerato il fatto che la difesa rossonera è contata negli uomini. Stando a quanto affermato da Tuttomercatoweb.com, il Milan starebbe valutando i vari profili per rinforzare la propria difesa e, sul taccuino di Igli Tare, sarebbe spuntato il nome dell’ex centrale del Frosinone, che nel giugno del 2024 è stato convocato da Luciano Spalletti per gli impegni di Nations League. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

