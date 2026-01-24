Milan senti Fullkrug | L’accoglienza a San Siro incredibile Penso di essere molto adatto perché …

Niklas Fullkrug, attaccante del Milan, ha condiviso il suo primo impatto con la squadra durante un’intervista su YouTube, canale ufficiale della Serie A. Ha descritto l’accoglienza a San Siro come incredibile e ha espresso la sua convinzione di essere adatto al gruppo, sottolineando l’entusiasmo e la professionalità che ha trovato all’interno del club. Le sue parole offrono uno sguardo sincero sulla sua esperienza iniziale con il Milan.

"Il numero 9 è sempre importante, penso che per molti club e per molte nazioni sia un numero importante. Ho già sentito come si chiama il numero 9 qui, c'è una parola specifica "punta". Ciò dimostra che il numero 9 è sempre un punto fermo nel gioco e quando vedo il numero 9, penso ai gol che faccio". Queste le parole dell'attaccante del Milan Niklas Fullkrug intervistato dal canale 'YouTube' della Serie A. "So anche che questo numero per il Milan rappresenta delle difficoltà ma a me non importa, è una cosa positiva al 100%. Segnare gol, ecco cosa voglio fare con il numero. L'accoglienza calorosa dei tifosi a San Siro è stata incredibile.

