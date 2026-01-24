Milan scatenato | Mateta nel mirino? In difesa sale lui Maignan manca solo l’annuncio!

Ecco le principali novità sul Milan di Massimiliano Allegri per sabato 24 gennaio 2026. Tra mercato e aggiornamenti, si parla di un possibile interesse per Mateta, mentre in difesa si valuta un rinforzo. Maignan è ormai vicino all’annuncio ufficiale, segnando un passo importante per il club. Le notizie di oggi offrono un quadro chiaro sulle strategie e le evoluzioni del team rossonero in questa fase della stagione.

Quest'oggi, sabato 24 gennaio 2026, molti siti web e vari quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri, complice il match contro la Roma in trasferta in programma domani sera allo stadio Olimpico. Quest'oggi, però, non si è parlato soltanto di campionato, anzi: ampio spazio al calciomercato. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA Arriano degli aggiornamenti sul fronte mercato. Negli ultimi giorni è stato accostato ai colori rossoneri il nome di Jean-Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace. A parlarne è stato il noto esperto di mercato Fabrizio Romano nel suo ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube: "Mateta è un giocatore su cui c'è il gradimento del Milan, già dalla scorsa estate e nei mesi di ottobre e novembre: è un gradimento che non cambia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

