Milan Primavera Renna | Il risultato è importante ma la crescita dei ragazzi di più

Il Milan Primavera ha concluso il derby contro l'Inter con un pareggio 2-2. Dopo la partita, Giovanni Renna ha sottolineato come, sebbene il risultato sia importante, la crescita dei giovani giocatori rappresenti un elemento ancora più rilevante per lo sviluppo della squadra. Un’occasione di confronto e di apprendimento per i talenti in fase di crescita, oltre alle sfide sportive del campionato.

Il Milan Primavera non va oltre il pareggio nel derby contro l'Inter: 2-2 e tanta amarezza. I giovani rossoneri di Renna avevano chiuso il primo tempo in vantaggio di ben due reti e sono stati ripresi successivamente al minuto 88. Al termine della partita, l'allenatore rossonero Giovanni Renna, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni in merito alla prestazione della sua squadra. Ecco, di seguito, le sue parole: Più amareggiato per il risultato o per gli infortuni? "Sono più amareggiato per gli infortuni, perché i ragazzi stanno lavorando bene e stanno crescendo: questo fa sì che per un periodo di tempo si dovranno fermare, vedi Longoni, Castiello, speriamo in Plazzotta, Pandolfi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan Primavera, Renna: “Non guardo la classifica, l’importante è il miglioramento dei ragazzi. Sul derby…”Al termine di Frosinone-Milan Primavera, terminata 0-2, l’allenatore rossonero Giovanni Renna ha commentato l’incontro.

