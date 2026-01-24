Milan Mateta resta nel mirino | gradimento confermato

Il Milan continua a monitorare con attenzione il mercato, confermando l’interesse per Mateta. Nonostante un mercato caratterizzato da poche novità, i rossoneri mantengono alta l’attenzione su eventuali opportunità. Dopo aver concluso in anticipo l’operazione Füllkrug, il club non ha ancora annunciato nuovi movimenti, ma resta vigile per eventuali sviluppi nelle ultime settimane di sessione.

Mercato silenzioso, ma radar accesi. Dopo l’operazione Niclas Füllkrug chiusa in anticipo, il Milan non segnala accelerazioni immediate per il finale di sessione. Tuttavia, un nome continua a circolare negli uffici di via Aldo Rossi. Si tratta di Jean-Philippe Mateta, centravanti del Crystal Palace, in uscita dal club inglese e già attenzionato anche dalla Juventus. L’interesse rossonero non è nuovo e resta sullo sfondo come opzione da monitorare. A fare chiarezza è Fabrizio Romano, che ha confermato come il gradimento del Milan per Mateta sia solido e risalga alla scorsa estate: “Mateta è un giocatore che piace al Milan, già da ottobre e novembre. 🔗 Leggi su Milanzone.it

