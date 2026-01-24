Milan le ultime verso la Roma | torna Pavlovic Leao titolare Ottimismo per Saelemaekers

Milan si prepara ad affrontare Roma con alcune novità di formazione. Torna Pavlovic in difesa, mentre Leao sarà titolare in attacco. Ottimismo per Saelemaekers, in attesa di conferme. In attacco, accanto al portoghese, sono in ballo Pulisic e Nkunku. A centrocampo, Ricci è preferito a Fofana e Loftus-Cheek come mezzala destra, delineando così le scelte tattiche dei rossoneri per la sfida.

Buone notizie per Saelemaekers: il belga ieri ha lavorato con i compagni per la prima volta dimostrando che il fastidio all’adduttore sinistro accusato domenica è smaltito. Per capire se Allegri lo farà giocare dal primo minuto domani sera sarà necessario attendere la rifinitura di oggi pomeriggio, prima della partenza della squadra in aereo per Roma. L’alternativa è Athekame perché su quella fascia, la destra rossonera, agirà Wesley e c’è bisogno di un elemento che abbia velocità. Saelemaekers, ex di turno, farà il possibile per non perdersi il big match e per dare il suo contributo come nell’ultima gara casalinga quando ha servito l’assist decisivo a Fullkrug. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

