Milan idea Dragusin per la difesa | Allegri ha dato l’ok

Il Milan mantiene l’attenzione sul mercato, valutando possibili rinforzi per la rosa. La sfida contro la Roma all’Olimpico rappresenta un momento importante in chiave classifica, mentre in sede si lavora per migliorare la squadra. Tra le opzioni, Dragusin sembra in pole position, con l’ok di Allegri. Un intervento mirato che potrebbe contribuire a rafforzare il reparto difensivo e il progetto complessivo del club.

Il Milan guarda al campo, ma senza staccare gli occhi dal mercato. La sfida dell’Olimpico contro la Roma vale tantissimo in chiave classifica, ma nelle stanze di via Aldo Rossi continua il lavoro sottotraccia per rinforzare la rosa. Nelle ultime ore Massimiliano Allegri ha dato il via libera a un nuovo profilo per la difesa. Il nome è quello di Radu Dragusin, centrale classe 2002 di proprietà del Tottenham Hotspur. Un giocatore che il tecnico rossonero conosce bene e apprezza fin dai tempi della crescita nel settore giovanile della Juventus. Negli ultimi giorni Dragusin era stato accostato con forza alla Roma, ma il club giallorosso si è progressivamente defilato: pesano sia la formula richiesta dagli Spurs – prestito con obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Champions – sia le risposte incoraggianti arrivate da Ghilardi nel reparto arretrato. 🔗 Leggi su Milanzone.it

