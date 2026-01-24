Milan Ibrahimovic presente a Kitzbuhel | la foto con Schwarzenegger

A Kitzbuhel si è svolta oggi la tradizionale discesa libera maschile, uno degli eventi più attesi della stagione. Tra i presenti, Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor del Milan, e Arnold Schwarzenegger, entrambi fotografati insieme. L’evento ha attirato l’attenzione degli appassionati di sport e celebrità, confermando il suo ruolo di appuntamento di rilievo nel calendario invernale.

Oggi a Kitzbuhel si è corsa la discesa libera maschile più iconica di tutti, un appuntamento che tutti gli appassionati di sport non possono perdersi, una ricorrenza quasi sacra. Una gara che uno sciatore desidera vincere più di tutti. Tra il pubblico, come già accaduto lo scorso anno, era presente anche Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird nel Milan. La sua presenza ha fatto da vera e propria cornice a una giornata storica. A vincere la gara è stato proprio l'italiano Giovanni Franzoni, giovane classe 2001, già vincitore nelle scorse settimane a Wengen. Oltre a Zlatan Ibrahimovic, che ovviamente non è passato inosservato, era presente anche un'altra leggenda, questa volta del cinema:a presenziare c'era pure Arnold Schwarzenegger, storico volto del cinema mondiale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

