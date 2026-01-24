Il nuovo attaccante del Milan, Fullkrug, è stato recentemente protagonista di un incontro con i tifosi davanti allo store ufficiale del club. Durante l'occasione, un sostenitore gli ha rivolto un complimento, sottolineando la sua presenza tra i tifosi. Il video dell'evento ha rapidamente fatto il giro dei social, evidenziando l'interesse e la curiosità intorno al calciatore e alla sua integrazione nella squadra.

Il nuovo attaccante del Milan ha incontrato i tifosi all'esterno dello store ufficiale del club rossonero. "You are beautiful!", è il commento di un fan. Il tedesco lo sente e reagisce così. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan-Fullkrug, il video è virale. Un tifoso gli dice che è bellissimo e lui...

Di Gennaro: “Fullkrug serve al Milan, ma con lui in campo c’è il rischio che Pulisic o Leao stia fuori”Antonio Di Gennaro ha commentato a TMW Radio l’arrivo di Fullkrug al Milan, sottolineando che il suo inserimento potrebbe influire sulle rotazioni offensive della squadra.

Fullkrug a Sportmediaset: Sono felice che il club creda in me. Siamo un grande gruppoDurante la puntata odierna di Sportmediaset, è stata mostrata in esclusiva un'intervista rilasciata dal nuovo numero 9 del Milan Niclas Fullkrug. Queste le sue parole: Sull'arrivo ... milannews.it

