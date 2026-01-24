Milan Allegri | Visita di Cardinale ha fatto piacere a tutti La Roma rispecchia il suo allenatore

Prima della sfida di Serie A tra Roma e Milan, Massimiliano Allegri ha commentato la visita di Cardinale, sottolineando il piacere di averlo incontrato. L’allenatore ha inoltre evidenziato come la squadra giallorossa rifletta le caratteristiche del suo tecnico, creando un confronto interessante tra le due squadre. La conferenza stampa ha offerto spunti sullo stato di forma e le strategie in vista della partita.

Nel primo pomeriggio di oggi, l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa da Milanello la prossima sfida di campionato dei rossoneri. Vale a dire Roma-Milan, gara valida per la 22^ giornata di Serie A, in programma domani sera alle ore 20:45 allo 'Stadio Olimpico' di Roma. Tra i tanti temi, il tecnico toscano ha voluto commentare la visita di Gerry Cardinale in settimana e la sfida di domani sera con i giallorossi di Gian Piero Gasperini. Ecco, di seguito, le sue parole. Sulla visita di Cardinale in settimana: "La visita della proprietà ha fatto piacere a tutti.

