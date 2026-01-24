Il ricorso di Emergency contro l’assegnazione del porto di Marina alla Life Support è stato annullato, poiché le ricorrenti hanno rinunciato al giudizio. La questione riguardava la scelta dello scalo apuano come luogo di sbarco dei naufraghi soccorsi dalla ONG nel novembre 2023. La decisione chiarisce le modalità di gestione delle operazioni di sbarco nel contesto delle politiche migratorie e delle attività di soccorso in mare.

Annullato il ricorso della Ong Emergency per l’assegnazione del porto di Marina alla Life Support. Al centro della vicenda c’era la scelta dello scalo apuano come luogo di sbarco per i naufraghi soccorsi dalla Life Support nel novembre 2023. A pronunciarsi definitivamente, senza entrare nel merito, è stato il Tar del Lazio, chiudendo un contenzioso rimasto aperto diverso tempo. Il ricorso era stato presentato da Emergency e dalla società Prua Rossa contro una serie di provvedimenti con cui il Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo, che fa capo al Comando generale delle Capitanerie di porto, aveva indicato lo scalo apuano come porto di destinazione e aveva ordinato inoltre alla nave di dirigersi verso il porto di Marina senza ritardi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Migranti e porto scelto per sbarco. Le ricorrenti rinunciano al giudizio

