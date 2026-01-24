Migranti Conte | Governo butta altri soldi in Albania e qui taglia sanità e istruzione

L’intervento di Conte evidenzia come le risorse pubbliche siano indirizzate verso l’estero, mentre nel nostro Paese si registrano tagli a settori fondamentali come sanità, istruzione e politiche del lavoro. Questa situazione solleva questioni sulla priorità delle spese pubbliche e sull’efficacia delle politiche di investimento nazionali, sottolineando l’importanza di un’attenta gestione delle risorse per garantire servizi essenziali ai cittadini.

