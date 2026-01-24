Migranti Conte | Governo butta altri soldi in Albania e qui taglia sanità e istruzione
L’intervento di Conte evidenzia come le risorse pubbliche siano indirizzate verso l’estero, mentre nel nostro Paese si registrano tagli a settori fondamentali come sanità, istruzione e politiche del lavoro. Questa situazione solleva questioni sulla priorità delle spese pubbliche e sull’efficacia delle politiche di investimento nazionali, sottolineando l’importanza di un’attenta gestione delle risorse per garantire servizi essenziali ai cittadini.
“Il governo continua a buttare soldi in Albania, mentre qui si taglia su sanità, istruzione e politiche del lavoro. Perlatro con quei soldi che butta in Albania mortifica anche la professionalità delle forze dell’ordine, che lì stanno a guardare dei centri vuoti”. Così il presidente M5S Giuseppe Conte commenta la notizia del rinnovo dell’accordo per il resort in Albania, dove alloggiano le forze dell’ordine impegnate nei Cpr. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
