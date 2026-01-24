Il Bari, penultimo in classifica, affronta una fase complessa con un cambio in panchina e una squadra in difficoltà. Dopo aver conquistato una vittoria in trasferta contro la Reggiana, l’obiettivo è riprendere il cammino anche in casa, mantenendo la continuità di risultati. Mignani e la sua squadra lavorano per superare le criticità e ristabilire equilibrio, cercando di invertire il trend negativo e migliorare le prestazioni complessive.

Dopo aver ricominciato a vincere in trasferta nel derby con la Reggiana ora occorre riprendere a farlo al Manuzzi col Bari, penultimo in classifica, in crisi profonda, col ritorno di Longo al posto di Vivarini (che aveva preso il posto di Caserta), attacco meno prolifico e una delle defese più battute in cadetteria. Mister Michele Mignani, che tra l’altro da ex conosce bene l’ambiente pugliese, giustamente non si fida. "Vincere – dice – è sempre una piccola impresa. Il Bari ha grande blasone e tradizione, ma viene da un periodo senza grandi risultati. Il cambio dell’allenatore porta novità ed entusiasmo, per noi sarà più difficile, possono cambiare tante cose. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mignani ritrova un Bari in crisi: "Ma noi cerchiamo continuità"

Torino-Roma, Baroni: «Cerchiamo continuità. Fiducioso su Ismajli»In vista della sfida tra Torino e Roma, allenatore Marco Baroni ha sottolineato l’obiettivo di mantenere la continuità di rendimento.

Leggi anche: Serie A. Varese, match salvezza contro l’Apu a Masnago: "Cerchiamo continuità»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Mignani ritrova un Bari in crisi: Ma noi cerchiamo continuità; Cesena, Mignani: Dispiace vedere il Bari così. La multiproprietà destabilizza l’ambiente; Cesena, Mignani: Ostico preparare la gara col Bari per il cambio mister. Ma vogliamo vincere; Adriano Piraccini a Onda Bianconera: Questa è la grande chance per battere il Bari. La vera bandiera del Cesena è Ceccarelli.

Mignani ritrova un Bari in crisi: Ma noi cerchiamo continuitàDopo aver ricominciato a vincere in trasferta nel derby con la Reggiana ora occorre riprendere a farlo al Manuzzi col Bari, penultimo in classifica, in crisi profonda, col ritorno di Longo al posto di ... ilrestodelcarlino.it

Cesena, Mignani: Vogliamo dare continuità ai nostri risultatiAl termine della rifinitura, mister Mignani ha presentato in conferenza stampa il match Cesena FC - SSC Bari, in programma. tuttob.com

Telesveva. . +++SERIE B, MIGNANI ATTENDE IL BARI DA EX A CESENA: LONGO RITROVA DICKMANN. SERIE C, SALTA VAZQUEZ-FOGGIA. DI BARI PRESENTA CASARANO-PICERNO. SERIE D, PACI SUONA LA CARICA A DUE GIORNI DA FRANCAVI - facebook.com facebook