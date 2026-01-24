Mignani ritrova i galletti in crisi | Ma noi cerchiamo continuità

Il Modena si prepara a affrontare il Bari al Manuzzi, con l'obiettivo di tornare alla vittoria dopo il successo nel derby contro la Reggiana. La squadra cerca continuità di risultati, nonostante le difficoltà del momento e i cambi in panchina. Il Bari, penultimo in classifica, affronta una fase complessa, con un attacco meno prolifico e una difesa tra le più battute della cadetteria.

Dopo aver ricominciato a vincere in trasferta nel derby con la Reggiana ora occorre riprendere a farlo al Manuzzi col Bari, penultimo in classifica, in crisi profonda, col ritorno di Longo al posto di Vivarini (che aveva preso il posto di Caserta), attacco meno prolifico e una delle defese più battute in cadetteria. Mister Michele Mignani, che tra l’altro da ex conosce bene l’ambiente pugliese, giustamente non si fida. "Vincere – dice – è sempre una piccola impresa. Il Bari ha grande blasone e tradizione, ma viene da un periodo senza grandi risultati. Il cambio dell’allenatore porta novità ed entusiasmo, per noi sarà più difficile, possono cambiare tante cose. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

