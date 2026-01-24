Mi sarei dovuta circondare di persone con più esperienza Abbiamo sbagliato a gestire un’azienda come una startup | Chiara Ferragni dopo il proscioglimento

Chiara Ferragni, in un’intervista a MF - Milano Finanza, ha commentato il proscioglimento nel processo Pandorogate, riflettendo sulle scelte di gestione aziendale. La influencer ha riconosciuto l’importanza di circondarsi di professionisti con maggiore esperienza, sottolineando come un approccio più maturo avrebbe potuto evitare errori, soprattutto nel modo di gestire un’azienda, che a suo avviso, è stato trattato come una startup.

Chiara Ferragni, in una intervista a MF -Milano Finanza, ha raccontato cosa è accaduto il proscioglimento nel processo Pandorogate che l’ha vista sul banco degli imputati. “ Sono sollevata. Diciamo che sono stati due anni complessi sotto tanti punti di vista – ha detto – ed è bello adesso sentire che non ho più i limiti, anche nell’esprimermi, che ho avuto in questo tempo: questa è stata la cosa più bella”. E non esclude di scrivere un libro sull’esperienza. Che cosa di buono o di cattivo ha imparato da questa storia? “Di buono ho imparato a dare più valore a me stessa come persona, meno come personaggio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Parla Chiara Ferragni: credo ancora nei social, tornerei volentieri nel cda di un'azienda.

