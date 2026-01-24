Metz-Lione domenica 25 gennaio 2026 ore 17 | 15 | formazioni quote pronostici convocati

Domenica 25 gennaio 2026 alle ore 17:15 si disputa la partita tra Metz e Lione, valida per l’Europa League. Il Lione, in buona forma e ancora in corsa per il primo posto, affronta il fanalino di coda Metz. In questa occasione, verranno analizzate le formazioni, le quote, i pronostici e i convocati delle due squadre.

È in un grande momento di forma il Lione di Fonseca, ancora a caccia del primato in Europa League e quest'oggi di scena sul campo del fanalino di coda Metz. I grenatines hanno subito nel derby dell'Est contro lo Strasburgo la loro dodicesima sconfitta stagionale, e l'ottava in trasferta su 10 gare disputate. Ci sarà da sudare in ottica salvezza, con il quartultimo.

