Meteo Roma e Lazio Domenica 25 Gennaio all'insegna del maltempo

Il meteo di domenica 25 gennaio porta condizioni di maltempo su Roma e Lazio. L’intera giornata sarà caratterizzata da pioggia e perturbazioni, con temperature in calo e cielo coperto. Si consiglia di pianificare le attività all’aperto in modo attento e di adottare le precauzioni necessarie per le condizioni di instabilità atmosferica nella regione.

Il fine settimana si conclude sotto il segno dell’instabilità su tutta la Capitale e la regione Lazio. Per la giornata di domani, domenica 25 gennaio 2026, le previsioni indicano un persistente passaggio perturbato che porterà piogge diffuse e un clima tipicamente invernale. Previsioni per Roma Città A Roma, la giornata sarà caratterizzata da condizioni di maltempo per l’intero arco delle 24 ore. Condizioni: Pioggia durante il giorno, che persisterà sotto forma di pioggia leggera anche nel corso della serata e della notte.. Temperature: Si registrerà una massima di 12°C e una minima di 7°C.. Precipitazioni: La probabilità di pioggia è molto alta, attestandosi intorno al 70-75%. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

