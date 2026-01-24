Il 24 gennaio 2026 a Roma si prevede un pomeriggio con molte nuvole e condizioni di tempo stabile, senza particolari fenomeni di rilievo. Le temperature saranno in lieve calo rispetto ai giorni precedenti, con minime e massime che si attestano su valori tipici di questo periodo. Le previsioni indicano un clima generalmente tranquillo, con poche variazioni nel corso della serata. Per aggiornamenti dettagliati, consultare il centro meteo italiano.

meteo venerdì trovati trasporto poi le previsioni del tempo al nord molte nuvole nel corso della giornata sulle regioni settentrionali con piogge soprattutto al nord ovest generalmente di debole intensità e con neve oltre i 600-800 m tra la terra e la notte tornano con i semi di tempo asciutto sempre con molte nuvole in transito al centro nuvolosità in transito nel corso della giornata ma con tempo per lo più asciutto Salvo deboli piogge su Marche basso Lazio tra la terra e la notte deboli fenomeni sull'Appennino con neve oltre 1000 metri asciutto altrove con molte nuvole al sud giornata all'insegna del maltempo con Cieli nuvolosi associati a precipitazioni diffuse anche in tante localmente a carattere di nubifragio dal pomeriggio Sardegna Sicilia e Calabria neve oltre 1000 metri sui rilievi ancora piogge temporali nella notte temperature minime in calo al Nord e al Centro Sud massimo in generale diminuzione ovunque le previsioni tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 24-01-2026 ore 19:15

Meteo Roma del 01-01-2026 ore 19:15Il 1° gennaio 2026 a Roma si prevede un clima stabile, con prevalenza di cielo sereno durante tutta la giornata.

Meteo Roma del 19-01-2026 ore 19:15Il tempo previsto per venerdì 19 gennaio 2026 in Italia mostra una giornata caratterizzata da molte nuvole su gran parte del territorio.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

This is Rome in January 2026 | Real-Time Walking Tour 4K

Argomenti discussi: Meteo a Roma: allerta codice giallo per piogge e temporali; Meteo Roma: pioggia e schiarite oggi e nei prossimi giorni; Meteo Roma e Lazio: tempo stabile ma freddo al mattino; Meteo LAZIO Video: previsioni aggiornate.

Meteo Roma – Torna il maltempo sulla capitale con piogge e temporali; le previsioniMeteo su Roma incerto con rischio piogge e temporali nei prossimi giorni, anche se non mancheranno pause asciutte ... centrometeoitaliano.it

Meteo a Roma e Lazio, in arrivo la pioggia. Possibili nevicate nel weekendGià dalle prime ore di venerdì 23 gennaio il tempo andrà peggiorando, per l'arrivo di una prima perturbazione atlantica ... romatoday.it

Meteo a Roma, arriva la pioggia e scatta l'allerta maltempo ift.tt/kEpfIMx x.com

No! Non lo posso accettare!… Buongiorno, buon fine settimana a tutti #segnalazionimeteoromaeprovincia #meteo #pertuttiquellichevoglionolanevearoma #roma #inverno #inverno2026 #neve #nevearoma #analisimodelli #temporali #memes #mem - facebook.com facebook