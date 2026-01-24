Meteo Roma del 24-01-2026 ore 06 | 15

Il 24 gennaio 2026, a Roma, il cielo si presenta nuvoloso sin dalla mattina, con condizioni generalmente asciutte e temperature in lieve aumento rispetto ai giorni precedenti. La giornata sarà caratterizzata da molte nuvole, senza precipitazioni significative, in linea con le previsioni meteo per il centro Italia. Le condizioni si manterranno stabili nel corso della giornata, con variazioni minime rispetto alle previsioni generali in atto.

meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord molte nuvole nel corso della giornata sulle regioni settentrionali con piogge soprattutto al nord ovest generalmente di debole intensità e con neve oltre i 600-800 metri tra la terra e la notte tornano con tempo asciutto sempre con molte nuvole in transito al centro nuvolosità in transito nel corso della giornata ma con tempo per lo più asciutto Salvo deboli piogge su Marche basso Lazio tra la terra e la notte deboli fenomeni sull'Appennino con neve oltre 1000 metri asciutto altrove con molte nuvole al sud giornata all'insegna del maltempo con Cieli nuvolosi associati a precipitazioni diffuse anche intense localmente a carattere di nubifragio da pomeriggio Sardegna Sicilia e Calabria neve oltre 1000 metri sui rilievi ancora piogge temporali nella notte temperature minime in calo al nord rialzo al centro-sud massimo in generale diminuzione ovunque le previsioni tempo sulla cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

