meteo le previsioni in campania per sabato 24 gennaio 2026

Ecco le previsioni meteo in Campania per sabato 24 gennaio 2026. La giornata si caratterizza per cieli prevalentemente nuvolosi o coperti, con possibilità di deboli piogge, in particolare ad Avellino, dove sono attese circa 18 mm di precipitazioni. Le condizioni atmosferiche si manterranno abbastanza stabili lungo tutta la regione, offrendo un quadro meteo tipico di metà gennaio.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, sabato 24 gennaio 2026. Avellino – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata, sono previsti 18mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2069m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio forti e proverranno da Sud-Sudovest. Allerte meteo previste: vento. Benevento – Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera, sono previsti 6mm di pioggia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

