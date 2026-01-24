Meteo che tempo farà | le previsioni della protezione civile

Ecco le previsioni meteo aggiornate dalla Protezione Civile della Regione Umbria per domenica 25 e lunedì 26 gennaio 2026. Le informazioni, pubblicate e aggiornate al 24 gennaio, forniscono una panoramica chiara e affidabile sulle condizioni atmosferiche attese nei prossimi giorni. Un aiuto utile per pianificare attività e prepararsi a eventuali variazioni climatiche nella regione.

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per domenica 25 e lunedì 26 gennaio 2026, pubblicate sul sito della protezione civile della Regione Umbria e aggiornate al 24 gennaio. Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un profondo vortice depressionario centrato.

