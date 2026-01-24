Meteo a Roma arriva la pioggia e scatta l' allerta maltempo

Le previsioni meteo indicano un aumento delle precipitazioni a Roma, con l’arrivo di pioggia domenica 25 gennaio. È stata emessa un’allerta di colore giallo per la Capitale e alcune zone del Lazio, segnalando condizioni di maltempo. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti e adottare eventuali precauzioni per la sicurezza.

Saranno giornate di pioggia a Roma. Domani, domenica 25 gennaio, è infatti prevista allerta di codice giallo nella Capitale e in parte del Lazio. Secondo quanto emerso dalle previsioni degli esperti di 3bMeteo a Roma sono attesi “cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera.🔗 Leggi su Romatoday.it

