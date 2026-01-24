Merz si rivolge a Meloni per discutere di una possibile riforma dell’Unione Europea. Il Cancelliere tedesco ha espresso l’intenzione di riformare le istituzioni comunitarie, mentre la premier italiana ha sottolineato l’importanza di un’Europa protagonista e matura nelle scelte di politica estera. Questa riunione segna un passo importante nel confronto tra i leader europei su temi di riforma e ruolo internazionale dell’Unione.

Il premier riceve il Cancelliere, che vuole «riformare» l’Unione. Giorgia: «L’Europa sia protagonista del suo destino e basta infantilismi in politica estera. Spero che potremo dare il Nobel per la pace a Trump, però servono riforme al Board per Gaza». L’occasione è il vertice intergovernativo tra Italia e Germania. Ieri Giorgia Meloni ha ricevuto il cancelliere tedesco Friedrich Merz a Villa Pamphili, un incontro cruciale, soprattutto in questo momento storico. Un nuovo asse tra Roma e Berlino per dare una svegliata all’Europa. La Francia invece sembra sempre più isolata. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Merz chiede aiuto alla Meloni per rifare la Ue

Leggi anche: Vietato disturbare il governo Meloni, il Ppe chiede aiuto alle destre e blocca una missione dell’Ue in Italia su libertà di stampa e giustizia

Vertice Meloni-Merz: «Ue scelga se essere protagonista o subire il destino» | Perché Meloni ha detto no al Board of PeaceIl vertice tra Meloni e Merz ha affrontato temi chiave come la competitività, la difesa europea e gli accordi economici.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

MERZ OFFENDE L’ITALIA La MELONI NON PERDONA e RISPONDE in TEDESCO!

Argomenti discussi: Meloni, il patto con Merz: Sì al board se cambia. E vuole il Nobel per Trump; Meloni si sbilancia verso Washington giocando di sponda con Merz; Mercosur, tutto bloccato: dovrà decidere la Corte di giustizia Ue. Il blitz a Strasburgo con soli dieci voti di scarto; I lavoratori tedeschi si ammalano troppo: tre settimane l'anno. E il cancelliere Merz lancia l'allarme.

Per 10 voti, il Parlamento europeo approva una risoluzione per chiedere un parere alla Corte di giustizia Ue sulla conformità dell'accordo Ue-Mercosur ai trattati Ue. Potrebbero volerci 18-24 mesi. Il cancelliere Merz ha già chiesto l'applicazione del trattato in v - facebook.com facebook

Per 10 voti, il Parlamento europeo approva una risoluzione per chiedere un parere alla Corte di giustizia Ue sulla conformità dell'accordo Ue-Mercosur ai trattati Ue. Potrebbero volerci 18-24 mesi. Il cancelliere Merz ha già chiesto l'applicazione del trattato in v x.com