Mercosur che caos La Von der Leyen umilia la democrazia per aiutare Berlino

Il Mercosur è al centro di un acceso dibattito tra istituzioni e settori produttivi. La questione riguarda l’applicazione provvisoria di accordi commerciali, che alcuni considerano rischiosa per l’agricoltura e la sicurezza alimentare. L’intervento di leader europei e rappresentanti del settore evidenzia la complessità di un tema cruciale per il futuro economico e sociale dell’Italia e dell’Europa.

L'ad di Filiera Italia: «L'applicazione provvisoria creerebbe una frattura gravissima. Senza agricoltura non c'è sicurezza». Chissà se Ursula von der Leyen ha mai sfogliato il «libro soci» di Filiera Italia: si renderebbe conto che è una sorta di collezione del meglio del meglio d'Europa per la qualità agroalimentare e per i prodotti agricoli italiani che sostanziano la migliore e più produttiva agricoltura europea: un ettaro in Italia produce 3.500 euro di valore aggiunto, il doppio di un ettaro francese e quasi due terzi in più che in Germania. C'è di che spendersi molto per difenderla. Appena avuto sentore di un aggiramento del voto dell'Eurocamera sul Mercosur i trattori si sono rimessi in moto.

