Mercato Lazio si apre un nuovo scenario per il centrocampo | dal Lione arriva il nome caldo per i biancocelesti

Sul mercato della Lazio si apre un nuovo capitolo nel reparto mediano. Secondo le ultime indiscrezioni, il club avrebbe individuato un possibile rinforzo proveniente dal Lione. La trattativa sarebbe in fase embrionale, ma l’interesse è già evidente. La società biancoceleste continua a monitorare attentamente le opportunità per rafforzare la rosa e affrontare al meglio la prossima stagione.

Calciomercato Serie A: Juve vicinissima a En-Nesyri, duello col Napoli per Juanlu Sanchez. Doppio colpo Genoa mentre Parma e Cagliari lavorano a uno scambio Crystal Palace, Glasner esce allo scoperto sul futuro di Mateta: «Sua cessione? Ecco la verità» Calciomercato Serie A: Juve vicinissima a En-Nesyri, duello col Napoli per Juanlu Sanchez. Doppio colpo Genoa mentre Parma e Cagliari lavorano a uno scambio Inter, Chivu a DAZN dopo il 6-2 al Pisa: «Errore di Sommer? La colpa è mia, vi spiego perché» Pisa, Gilardino a DAZN dopo la pesante sconfitta per 6-2 con l’Inter: «Risultato molto ampio per quello che si è visto in campo» Diretta gol Serie A LIVE: clamoroso a San Siro, l’Inter sotto di due gol poi ribalta il Pisa! Finisce 6-2 Deniz Gul brilla con il Porto: chi è la baby stellina che sta incantando alla corte di Farioli. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mercato Lazio, si apre un nuovo scenario per il centrocampo: dal Lione arriva il nome caldo per i biancocelesti Mercato granata: il nome nuovo per il centrocampo è GunduzNel mercato granata, il nuovo nome per il centrocampo è Gunduz. Calciomercato Lazio, spunta un nuovo nome per il centrocampo: duello aperto con la FiorentinaSul fronte del calciomercato, la Lazio valuta un nuovo profilo per il centrocampo, alimentando un confronto diretto con la Fiorentina. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Lazio, nuovo nome per il centrocampo servono 16 milioni L'offerta dei biancocelesti Argomenti discussi: Lazio, Romagnoli non torna indietro: tardivo il tentativo di rinnovo; Calciomercato Lazio, la collezione di flop continua; Lazio, l'Al-Sadd di Roberto Mancini su Romagnoli: c'è l'offerta, il giocatore apre alla cessione; Tutto il mercato in Diretta | Diretta.it. Mercato Lazio, per la difesa spunta il nome di Diogo Leite! Fabiani monitora anche un suo compagnoMercato Lazio, il direttore sportivo dei biancocelesti sta cercando il giocatore per sostituire Romagnoli: tra le possibilità c’è Diogo Leite Il calciomercato della Lazio entra in una fase di valutazi ... lazionews24.com Calciomercato Lazio, clamoroso: Romagnoli apre alla cessione all’Al Sadd. La situazioneIl panorama del calciomercato Lazio si scalda improvvisamente attorno al suo giocatore simbolo in un modo che ha del clamoroso. Secondo quanto riferito dal ... news-sports.it Alessio Romagnoli andrà via dalla Lazio in questa sessione di mercato pronto a volare in Qatar da Roberto Mancini. Il difensore però sarà presente domani a Lecce: cos’è successo nelle ultime ore: https://fanpa.ge/lUwCl - facebook.com facebook Che fine ha fatto la nostra amata Lazio Da settimane ormai si parla solo di Claudio Lotito, di contestazione, di mercato, di giocatori che vogliono andare via, di giocatori che non vogliono vestire la nostra maglia, 1/4 x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.