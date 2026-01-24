Mercato Inter intreccio Perisic Luis Henrique | Marotta e Ausilio cercano l’incastro corretto Lo scenario

In vista del mercato, l’Inter valuta il possibile scambio tra Ivan Perisic e Luis Henrique. Marotta e Ausilio stanno valutando le opzioni per trovare l’incastro più adatto, considerando anche la partenza dell’esterno verso il Besiktas. La strategia mira a ottimizzare la rosa e a soddisfare le esigenze tecniche della squadra, mantenendo un equilibrio tra cessioni e acquisti.

Inter News 24 Mercato Inter, Marotta e Ausilio lavorano sul doppio binario Luis Henrique-Perisic: con l'uscita dell'esterno, direzione Besiktas, il croato vede nerazzurro. Le manovre sulle fasce dell'Inter entrano in una fase frenetica. Come riportato da Sky Sport, l'incastro di mercato che vede protagonisti Ivan Perisic e Luis Henrique sta prendendo quota proprio nelle ultime ore, con la dirigenza nerazzurra impegnata in un doppio tavolo di trattativa tra Olanda e Turchia. Mercato Inter, il ritorno di Perisic è vicino: Luis Henrique verso il Besiktas. La deludente prestazione contro il Pisa e le dure critiche ricevute da Fabio Caressa, che ha definito il brasiliano «non di livello Inter», sembrano aver accelerato le riflessioni di Marotta e Ausilio. Luis Henrique l'amuleto di Chivu, confermato dal 1? in Inter Napoli: ma Ausilio si muove sul mercato!Luis Henrique si conferma come elemento chiave sulla fascia destra dell'Inter, confermato dal primo minuto nell'ultimo match contro il Napoli. Sky – Inter, ripresa una trattativa per Luis Henrique. Nerazzurri più vicini a PerisicStando a quanto riportato dal canale satellitare il club nerazzurro starebbe trattando la cessione del brasiliano ... Inter, il ritorno di Perisic resta un obiettivo: c'è l'intesa di massimaStando a quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, l'Inter avrebbe un'intesa di massima con il giocatore per il suo ritorno in nerazzurro: Perisic - si legge - farebbe di buon grado ritorno in ...

