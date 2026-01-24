mercato granata a quota 9 arriva il bulgaro raychev

Il mercato del Pontedera si arricchisce di un nuovo innesto, portando a nove le operazioni concluse. Si tratta di Adrian Raychev, esterno destro d’attacco bulgaro nato nel 2006, precedentemente in prestito al Frosinone. Con questa acquisizione, la squadra mira a rafforzare la propria rosa in vista della stagione, integrando un giovane talento con esperienza in Serie B.

Acquisto numero nove per il Pontedera. Si tratta dell’esterno destro d’attacco di nazionalità bulgara Adrian Raychev, nato il 19 aprile 2006, che a luglio il Pisa aveva dato in prestito al Frosinone, capolista in Serie B. Con la squadra di Alvini ha giocato gli ultimi 8’ di Venezia-Frosinone 3-0 del 4 ottobre scorso. A gennaio dell’anno scorso la società nerazzurra lo aveva invece girato, sempre in prestito, alla Vis Pesaro, dove è rimasto fino a giugno collezionando 13 presenze e due reti in campionato oltre a 4 presenze (senza reti) nei play off, con la gara del primo turno disputata proprio contro il Pontedera e nella quale era subentrato al minuto 28 della ripresa rilevando Okoro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

