Mensa il Comune dopo lo stop di Anac | No allo spezzatino dell’appalto Preserviamo qualità e lavoratori

Il Comune risponde alla bocciatura dell’Anac sull’appalto da circa 105 milioni di euro per la refezione scolastica Ribò, sottolineando l’importanza di mantenere la qualità del servizio e la tutela dei lavoratori. Dopo lo stop dell’Autorità Anticorruzione, l’amministrazione si impegna a preservare un modello di gestione che garantisca efficienza e trasparenza, evitando frazionamenti e spezzatini che potrebbero comprometterne l’efficacia.

È un commento stizzito e sulla difensiva quello del Comune all'indomani della delibera dell' Autorità Anticorruzione che boccia l'appalto da quasi 105 milioni di euro per la refezione scolastica-Ribò. Una gara andata deserta, ma che, da annunci del Palazzo, dovrebbe essere bandita a marzo previa consultazione con le imprese del settore che, qualora interessate, devono inviare entro il 26 gennaio, attraverso Intercenter, le loro osservazioni. Lo scopo, spiega l'amministrazione, "è di rilevare, con la massima trasparenza, eventuali vincoli, criticità, opportunità e innovazioni sul servizio e apportare i dovuti aggiornamenti nella nuova gara".

